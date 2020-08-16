法國政府怕死　反起就造法甲歐聯崛起

里昂同巴黎聖日耳門(PSG)一齊打入今屆歐聯4強，同德甲球隊瓜分半壁江山，亦係歐聯及前身歐冠創立65年以來，第1次有2支法甲球隊晉身4強，令人嘖嘖稱奇。

之所以出現呢個難得一見嘅情景，好大程度要歸功於法國政府「怕死」，一早宣布腰斬今季法甲，令里昂同PSG可以養精蓄銳，全力打敗疲兵意甲及英超球隊。

由於新冠肺炎大爆發，法國政府4月已經宣布今年9月前禁止舉行大型體育活動，逼使法甲、法乙提早結束今季賽事，亦成為歐洲5大聯賽之中，唯一腰斬嘅聯賽。

結果令里昂同PSG有3個幾月時間備戰歐聯，反觀英超、西甲、意甲6月中重開之後，賽程非常緊密，令各大豪門踢到殘，到咗今個月踢歐聯，都已經散晒。

雖然德甲都有重開，但德甲5月中已經復賽，加上只有34輪，6月底已經收咧，有大把時間休息。反觀，英超、西甲都踢到7月底，意甲甚至踢到8月初，連場激戰之下，梗係頂唔順啦。

法甲同德甲球隊今屆歐聯威到盡，真係要「多謝」新冠肺炎。

歐聯4強對賽形勢

19/8 3:00am RB萊比錫Vs巴黎聖日耳門

20/8 3:00am 里昂Vs拜仁慕尼黑