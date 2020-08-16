尷尬！哥迪奧拿由歐聯王者變「死8公」

哥迪奧拿2008/09年球季首次擔任主帥，就率領巴塞隆拿奪得歐聯冠軍，執教巴塞4季都可以打入歐聯4強，當中有2次奪冠。

不過，呢位49歲西班牙少帥離開巴塞之後，喺歐聯成績每況愈下，擔任拜仁慕尼黑教練3季都係4強止步，成為曼城領隊後，出戰4屆歐聯，有1屆16強出局，近3屆都係8強被淘汰，「藍月亮」想靠佢稱霸歐聯嘅如意算盤，恐怕打唔響。

曼城喺哥奧迪拿加盟之前，已經贏過2季英超冠軍，會方之所以高薪聘請哥帥執教，好大程度上係睇中佢以往喺歐聯嘅輝煌成績，希望佢協助球隊奪得呢項重大錦標。

不過，4年過去，曼城喺歐聯始終冇乜進步，叻極都係8強止步，遠比哥帥執教巴塞同拜仁時期嘅成績差好多。

哥迪奧拿今場生死戰更加突然玩變陣，由以往433改為352，踢3中堅，反而令防線錯漏百出，加上正選陣容收起大衞施華、貝拿度施華、馬列斯，令中場欠缺創造力。

曼聯名宿里奧費迪南狠批哥帥今場排錯陣：「最有創造力嘅球員都被收起，但你睇下，當馬列斯上陣之後，曼城表現明顯好好多，將防線推前，更加係自殺，太幼稚啦。」前曼城門將赫特亦認為哥迪奧拿今場排陣太保守，令曼城失去自我。

不過，哥迪奧拿仍然死撐，話球隊一直好努力，下半場表現唔錯，並指對手穆沙迪比利入波前，曾侵犯拿樸迪，雖然對輸波感到失望，但有信心將來可以打入4強。

哥迪奧拿教波生涯歐聯成績

巴塞隆拿

2008/09：冠軍

2009/10：4強

2010/11：冠軍

2011/12：4強

拜仁慕尼黑

2013/14：4強

2014/15：4強

2015/16：4強

曼城

2016/17：16強

2017/18：8強

2018/19：8強

2019/20：8強