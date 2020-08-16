曼聯火併西維爾！雙方睇定嚟食

周一(17日)凌晨將上演歐霸4強大戰，西維爾喺德國科隆火併曼聯。兩軍實力相差無幾，一場過淘汰賽都唔想先失守陷入苦戰。西維爾今屆10場歐霸上半場均保持清白之身，單計近6場就有5次開半場和，防守紀律極佳，半和值得再追。（myTV Gold 303 、Now 643、有線656及616台周一凌晨3時直播）

連同前身歐洲足協盃，西維爾曾5次喺歐霸封王，係歷來捧盃次數最多嘅球隊。呢支西甲4哥復賽後，各項賽事踢咗13場不敗，當中9場冇失波，包括歐霸16強2比0擊敗羅馬，8強再以1球小勝狼隊，表現穩中求勝。除此之外，西維爾今屆10場歐霸從未試過半場落後，呢10場上半場都冇失過波，面對奪標大熱門曼聯，相信會沿用呢套穩守戰術。

雙方踢歐霸勁穩陣

曼聯上圈8強面對牌面較弱嘅哥本哈根，都要苦戰至加時先憑1球12碼險勝晉級，前線就算有拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特嘅進攻三叉戟，嚟到一場過淘汰賽場合，都唔敢過分急攻。查實「紅魔」今屆出戰歐霸大部分時間都先做好防守，近6場歐霸有4次開出半場和，而且由分組賽起計，至今11場歐霸賽事，得1次換邊前有失波，穩陣程度唔輸畀西維爾。既然兩軍踢法、近況皆難分高下，今場宜再追半場和。

直播表

周日5:30pm 日職 鹿島鹿角Vs神戶勝利船

有線661、601台

周日8:30pm 瑞典超 哈馬比Vs艾夫斯堡

myTV SUPER

周日11:30pm 蘇超 利雲斯頓Vs格拉斯哥流浪

Now 639、有線655、615台、myTV Gold 302

周一1:00am 西乙 艾美利亞Vs基羅納

Now 632

周一3:00am 歐霸盃 西維爾Vs曼聯

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303

周一4:00am 西乙 薩拉戈薩Vs艾爾切

Now 632