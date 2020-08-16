車路士斟冷門中堅　佢係新泰利

車路士過去一季喺領隊林伯特帶領下，成功取得英超第4，收穫來屆歐聯資格，不過就如「林伯」自己所講，呢支年輕嘅車仔仲有唔少進步空間，球隊過去一季英超失54球，後防位置極需增强。

據英國《太陽報》爆料，車仔近日就睇中表現出色嘅白禮頓中堅李維士鄧克，希望呢位「海鷗」鐵衞，可以幫助車仔堵塞後防漏洞。

出身白禮頓青訓嘅李維士鄧克，10歲已經加盟呢支英格蘭南部球隊，自「海鷗」2017/18賽季重返英超後，李維士鄧克一直以穩健表現，為球隊鎮守後防，傑出表現有目共睹，上季呢位28歲英格蘭守將為白禮頓英超上陣36次，帶領球隊成功護級，包括車路士同熱刺等大會，都爭相希望引入呢位高質中堅，據報前者已準備投入4000萬鎊轉會費，向白禮頓求購。

其中車仔就有望爭贏熱刺，成功羅致呢位身高1米92嘅英格蘭中堅，皆因李維士鄧克自細就係車仔球迷，細細嗰就睇住林伯特同杜奧巴踢波，仲視車仔傳奇後衞泰利為偶像，可見佢更傾同林伯特合作。

而除咗呢位「海鷗」鐵衞之外，車路士都有意引入球會前青訓產品迪格蘭賴斯，進一步加强中後場實力。