港超聯　終於走得！巴辛：好掛住屋企人

自3月港超聯停擺後，來港「搵食」的外援不論有否合約在身，都一早已返鄉休假，有些甚至已經回港開工。唯獨標準流浪2位南美外援巴辛和斯薩，因祖國封關而一直歸家無期。幾經波折，「被困」香港5個月後，巴辛周日（16日）晚上終於能夠啟程回家！當日早上，他受訪分享感受。

「早幾日『Mr. Philip』（標準流浪總監李輝立）車咗我去機場準備走，點知去到個地勤先話唔畀飛，因為中途站芬蘭同巴黎都唔畀阿根廷人過境！」上星期因航班問題，而白跑一趟的巴辛向記者大吐苦水，皆因他已經接近半年沒有見家人，去到機場才知道被拒飛，當然「谷住成肚氣」。幸好周日（16日）在阿根廷領事館安排下，他終於飛得成，並於當日晚上8時起飛，踏入機場禁區一刻，巴辛坦言鬆一口氣。不過，即做回到鄉，他仍要接受14天家居隔離檢疫，方可與惦掛的妻女見面。

巴辛今季為標準流浪在港超賽場上陣13場，並射入12球，表現突出。球迷普遍關注這位阿根廷射手來季的去向，他亦藉此向外界「派定心丸」：「我喺流浪嘅前途明朗，已經同『Mr. Philip』傾好咗，好多謝佢同『Mr. Mok』（標準流浪會長莫耀強）今年畀機會我，出年我好大機會繼續喺香港踢波。」

至於擁有巴拉圭籍、家人身處阿根廷的37歲後衞斯薩，就沒有巴辛般「好彩」。因為阿根廷目前只開放國境，予該國護照持有者進入，他期望最快9月入境制度回復正常，屆時讓他能回鄉探望久別的妻兒。

今季為流浪上陣過17場的他，亦感謝會長「莫生」和Philip給予機會，並向外界交代去向：「我好期待出年可以繼續喺香港踢波，我同流浪正處於商討階段，但有8成機會留低！」他又大讚流浪高層富有人情味的管理：「佢哋成日都幫我同巴辛，12月嗰時招待我妻兒嚟香港，1月又放咗巴辛個半月假返屋企，今次仲幫佢買埋機票，認真唔話得！」