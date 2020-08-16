英超最佳個人獎出爐！利物浦成大贏家

2019/20賽季英超最佳領隊和球員獎出爐，分別由利物浦領隊高普和曼城中場奇雲迪布尼奪得。「紅軍」過去一季以絕對優勢封王，打破球會30年無緣頂級聯賽冠軍嘅尷尬局面，作為領隊高普絕對功不可沒。至於奇雲迪布尼雖然未能帶領曼城衞冕英超，但個人表現依然超班。

今季表現强勢嘅利物浦，2月尾以0比3不敵屈福特之前，聯賽只係失過2分，長期保持不敗走勢，英超積分榜最終抛離2哥曼城18分，高普因此5度奪得月最佳教練獎，最終仲成功擊敗林伯特（車路士）、韋達（錫菲聯）同前利物浦主帥羅渣士（李斯特城）等人，攞埋今季最佳領隊獎。除咗高普有獎攞之外，今季表現出色嘅阿歷山大阿諾特，早前亦獲頒英超今季最佳年輕球員獎，令「紅軍」成功包攬兩項個人獎項。

另外英超亦公布今季最佳球員獎，利物浦陣中雖然有3人獲得提名，不過最終就由曼城中場核心奇雲迪布尼奪得。呢位比利時中場過去一季聯賽射入13球，更交出20次助攻，追平2002/03賽季亨利創下嘅單季最多助攻次數記錄，成為繼夏薩特同甘賓尼之後，第3位獲得此殊榮嘅比利時人。