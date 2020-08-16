潮流興搵名宿教！巴塞竟然考慮請亨利

巴塞隆拿在今季經歷四大皆空後，主教練史坦恩等炒，並傳出將會由前熱刺教練普捷天奴接手，不過西班牙媒體《每日體育報》近日卻曝出另一位候選人名字，竟然是前巴塞前鋒亨利。

亨利在球員時期表現出色，無論在國家隊抑或球隊都是主力射手，更成為阿仙奴和法國國家隊的入球紀錄保持者，20年的球員生涯獲得超過35個球隊和個人獎項。

在離開阿仙奴後轉投巴塞，效力3年期間合共射入35球，更帶領球隊在2009年成為6冠王。在退役後曾經擔任過足球評術員，之後才轉行成為教練。

亨利在執教生涯第一站首先成為了比利時國家隊助理教練，在俄羅斯世界盃負責前鋒球員的進攻，帶領比利時殺入4強。

不過好球員並不等於是好教練，亨利之後正式開始「坐正」成為主教練，受邀回歸執教摩納哥，可惜沒有獨自帶隊經驗底下，在頭20場比賽，只得5場勝利，並且全是在作客取得，隨即被「炒魷魚」，目前亨利正在執教美職聯球隊蒙特利爾衝擊。

巴塞目前正尋求大重建，而亨利在教練層面上絕對是新手，沒有太多經驗，如果要亨利背負如此重要的任務，相信未必會太適合。