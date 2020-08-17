曼聯小學雞防守出醜　4強倒輸出局

周一(17日)凌晨歐霸盃4強，曼聯領先1球之下，因為防守連接犯錯，導致1比2倒輸畀西維爾，兩位大將波基斯費南迪斯同域陀連迪路夫更因為防守問題爆內訌，即場互相指罵，認真醜怪。

曼聯今場有個好開始，開波9分鐘，拉舒福特殺入禁區起腳一刻，被西維爾中堅迪亞高卡路士鏟跌，球證吹罰12碼，紅魔鬼由波基斯費南迪斯主射入網，打開紀錄。

不過，踢到26分鐘，西維爾後衞利古朗左路傳中，伏兵遠柱嘅蘇索無人看管之下射入扳平1比1，當時已為曼聯防線敲起警號。

點知曼聯仲未吸取教訓，踢到78分鐘，西維爾老將捷西斯拿華斯右路傳中，由後備上陣嘅盧克迪莊近門射入。

當時曼聯有4位球員喺禁區內，反觀西維爾只有盧克迪莊1人入禁區，但一班紅魔鬼球員都變晒「觀眾」睇波，畀呢位荷蘭前鋒輕鬆射入反超前2比1。波基斯費南迪斯同域陀連迪路夫更因為呢個失球互相指罵。

曼聯領隊蘇斯克查喺87分鐘開始連換4人，但為時已晚，被淘汰出局。西維爾打入決賽之後，將會同國際米蘭對薩克達嘅勝方爭冠。

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