【有片】曼聯2位大將爆內訌！對罵內容曝光

曼聯喺歐霸盃4強領先之下，1比2不敵西維爾，痛失好局，無緣入決賽，紅魔鬼失第2球非常肉酸，4位球員喺禁區內都被對方唯一球員盧克迪莊射入。

曼聯中場波基斯費南迪斯都睇唔過眼，指責中堅域陀連迪路夫走甩對手，點知呢位瑞典鐵衞竟然老羞成怒，口出惡言爆粗辱罵「費波」，兩人幾乎開拖。

曼聯失咗呢球之後，落後1比2，波基斯費南迪斯立即上前指責域陀連迪路夫補位不力，後者亦不甘示弱以粗口回應。

英國傳媒根據域陀連迪路夫嘅嘴形，指佢當時應該係先用英文粗口「F*** You」、「F*** off」，似乎驚「費波」聽唔明，再用埋葡萄牙語「Filho da puta(仆X，你條契弟)」鬧呢位葡萄牙國腳。

好彩兩人發生口角後，各自行開，冇令事態惡化，但可能因為發生呢次內訌，令曼聯餘下時間無法扳平。

整個過程都被直播鏡頭影到晒，喺全世界觀眾面前出醜，曼聯今次真係輸波又輸人。

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