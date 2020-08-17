6奪世界冠軍狂創紀錄！奧蘇：閉門幫到我

奧蘇里雲實現「六冠夢」，「火箭」狂創紀錄！44歲的奧蘇里雲在克魯斯堡大劇院舉行的世界桌球錦標賽，與「90後」奇倫威爾森經過兩天的爭逐後，以18比8壓倒勝奪標，時隔7年再次捧起冠軍獎盃，生涯第六次奪冠追平了名宿戴維斯的紀錄，並於排名賽以第37冠超越亨特利的戰績。

今屆世錦賽因新冠肺炎疫情已推遲進行，賽會亦「彈弓手」最終在決賽可讓300名觀眾入場觀戰，奧蘇里雲可說是今屆賽事的最大主角，由賽前堅決反對讓球迷入場並提出退賽威脅，到比賽中段狠批當今年輕一族實力水平低，更自誇斷手斷腳都能應付；這位球壇天才傳奇，再一次用實力征服世界，以44歲零255日之齡，成為42年來年齡第二大的世界冠軍。

狀態Fit爆的奧蘇在冠軍戰面對首次打入決賽的「90後」奇倫威爾森，由頭帶到尾，第一節領先6比2，更曾拉開至8比2，第二節完領先10比7，第三節已拋離至17比8，在最後一節速戰速決，打出一CUE96以104比1再下一城，在35局18勝的決賽中以18比8奠定勝局；這位英格蘭球星繼01、04、08、12及13年後，再次在克魯斯堡登頂，袋走50萬鎊的冠軍獎金，世界排名亦升至第二位。

奧蘇里雲過去在世錦決賽成績：

2020 贏 奇倫威爾森 18-8

2014 負 沙比 14-18

2013 贏 鶴健士 18-12

2012 贏 卡達 18-11

2008 贏 卡達 18-8

2004 贏 杜治 18-8

2001 贏 希堅斯 18-14

奧蘇今場決賽打出一cue破百及11cue50+，奪冠後與女友艾絲擁抱慶祝，「我的職業生涯充滿生命力，或者有時會進退兩難，今天我再嘗到成為世界冠軍的滋味，當你每日練習五至六小時，其實想知道自己有冇能力去承受壓力，今次我做到了。」

時隔7年再次捧走獎盃，奧蘇有點感慨：「每個世界冠軍都是至高無上的榮譽，能夠在17日比賽後贏得比賽，那種感覺太爽。」實現「六冠夢」之後，奧蘇距離「桌球皇帝」保持的7冠紀錄僅差一步，不過，他坦言不會特別去追求這個紀錄，「桌球給我很多快樂，我從來沒有去想打破什麼紀錄，如果為了破紀錄，就未必發揮到自己最佳。」

今屆比賽由於疫情的原故，大部份都是閉門作賽，奧蘇直言沒有太多球迷可能是他奪標的其中一個關鍵，「我有不少球迷支持我，我愛所有球迷，但當我入場時，那種『Ronnie加油！』的聲音，我其實有點驚，因為那些聲音充滿激情，好似關係到生與死，桌球是一種紳士運動，我只希望可以安靜去享受比賽。」

對於28歲的奇倫威爾森今次躋身決賽，都為「90後」爭回少少面子，曾狠批當今年輕一族的奧蘇，對這位決賽對手都甚為讚賞：「我覺得奇倫威爾森跟一般年輕人有點不同，起碼他不會常常拿着手提電話，如果繼續努力，相信他的事業應該會很成功。」

此外，在今屆比賽前，世桌巡迴賽承諾每出現一Cue過百，就會捐出200英鎊到Jessie May兒童醫院，雖然今屆賽事最終共有79Cue「破百」，但賽會最後決定一次過捐出25000鎊，以幫助醫院的兒童及其家人。

今屆世錦賽有趣數字

賽事破百桿數:79

最多破百桿數球員:奧蘇里雲(12)

最高度數：147 (希堅斯)

140+ :3桿

單場打出破百最多球員：5桿 (奧蘇里雲,麥克艾倫)

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