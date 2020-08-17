日本天王都中招！不排除放棄美網

美國網球公開賽將於8月31日在紐約開打，成為疫情下首個開鑼的大滿貫賽事。日本網球好手錦織圭透露，自己在佛羅里達州接受新冠肺炎檢測結果呈陽性，無奈退出辛辛那堤大師賽。

曾經在2014年奪得美網男單亞軍的錦織圭在個人社交平台宣布確診的消息，他表示自己一直待在佛羅里達州備戰，正準備啟程到紐約參加比賽，「我有一個不幸的消息，今天早上我在佛羅里達州接受病毒檢測，結果呈陽性，只好退出辛辛那提的比賽。」他還表示自己有「相當輕微的症狀」，現已開始自我隔離，他和團隊已取消飛往紐約的航班，並將在本周五再次接受病毒測試，再決定會否繼續參加美網。

英國《太陽報》報道指這位日本球星確診對出戰美網甚為影響，錦織圭因右臂及肘部受傷，已經長達一年沒有比賽，而確診消息亦可能不獲准參加美網，即使趕及康復出戰，病毒感染對他在這項大滿貫的表現將會造成影響。

美網本月底在紐約上演，在美國疫情尚未受控下，男、女子衛冕冠軍拿度及安德莉絲高已先後宣布不會參加本賽事，再加上美國網球協會要求參賽球手均須簽署免責聲明，若在賽事期間不幸感染病毒、受傷或致死亡都永久不能追究賽會，觸發一輪「退賽潮」。

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