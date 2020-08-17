叮走肥普！朗奴高文搵定新居等教巴塞

巴塞歐聯8強以2比8慘遭拜仁慕尼黑淘汰後，球會會長巴度美奧承認，教練史坦恩已經離職，有傳熱刺領隊普捷天奴有望成為接班人。不過呢位阿根廷主帥過往同巴塞死敵愛斯賓奴有莫大淵源，令唔少巴塞隊中大佬級球員反對佢加盟。

普捷天奴球員時代由阿根廷登陸歐洲，加盟嘅第一間球會就係西甲愛斯賓奴，曾帶領呢支加泰羅尼亞球會先後兩奪西盃冠軍。

其後佢去完法國搵食，又喺球員生涯尾聲重返愛斯賓奴，之後仲做埋球隊主帥，開展教練生涯，期間仲發表過「寧願去農場耕田，都唔會教巴塞」嘅言論，可見佢同巴塞牙齒印勁深。咁嘅背景想嚟執教巴塞，當然引起唔少人不滿。

據西班牙《阿斯報》透露，碧基同美斯等巴塞陣中大佬，就對普捷天奴執起巴塞教鞭持強硬態度，堅決反對呢位阿根廷人做球隊主帥。

因此，盛傳巴塞轉為請昔日名宿朗奴高文回巢執教，呢位荷蘭名帥球員時代效力過巴塞6年，退役後亦擔任過巴塞助教。

同埋朗奴高文曾經執教華倫西亞，對巴塞及西甲都非常熟悉，雖然朗奴高文現時係荷蘭國家隊領隊，但佢已打算走人，佢近日更現身巴塞隆拿，疑似搵新居，似乎已經同巴塞傾掂數。