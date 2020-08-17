「鍾仔」外借不來梅！網民：應該去國米

曼聯周日(16日)在官網宣布，將20歲的翼鋒鍾塔西外借至德甲雲達不來梅一季，成為繼安祖高美斯約滿離隊後，另一位在下季離隊的小將。

鍾塔西在交易宣布前，已經出席雲達不來梅在奧地利的季前訓練營，不來梅體育總監包文對鍾塔西的加盟十分開心：「佢速度好快，喺一個好有能力同潛質嘅年輕人，喺曼聯已經累積咗一啲經驗，下一步準備同我哋一齊喺德甲成長。」

鍾塔西在2016年夏天從飛燕諾加盟曼聯青年軍，最近4個賽季都得到一隊徵召，可惜在前場粒粒皆星的情況下苦無上陣機會，各項賽事僅亮相16次，英超更只有5次的出場機會。

這位荷蘭U21小國腳在今年3月剛續約至2022年，所以曼聯決定將他外借到德甲吸收經驗，據報雲達不來梅將會負擔鍾塔西的大部份人工。

不過，唔少網民認為，曼聯其實應該將鍾塔西外借去國際米蘭，因為盧卡古、阿歷斯山齊士、艾舒利楊格轉投國米之後，表現都大翻身。

荷蘭出生的鍾塔西出道至今備受關注，因為他的母親是三代華人，令他擁有8份1的中國血統。