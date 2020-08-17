巴塞重啟「尼馬回歸」　基沙文成籌碼

巴塞隆拿今季西甲、西盃同歐聯都輸晒，四大皆空，急需重新振作，引入強援增強球隊實力，成為首要工作。西班牙《每日體育報》頭版，就大爆巴西前鋒尼馬再次成為巴塞嘅引援目標，透露巴塞希望回購呢位巴黎聖日耳門（PSG）球星，為球隊燃點復興希望。

查實巴塞近年同尼馬眉來眼去，已經唔算係新聞，其中巴塞頭號球星美斯，就極力希望可以同呢位昔日前場拍檔再次合作。

雖然早前巴塞會長巴度美奧，曾經表示球會因新冠肺炎疫情，收入大減，影響財政狀況，不過經歷歐聯恥辱性敗仗之後，管理層都被逼要出辣招，帶領深陷危機嘅巴塞走出谷底，今次咬緊牙關，都希望搵返呢位巴西球星返嚟。

據報，加盟巴塞後表現遲遲未能令人滿意嘅法國前鋒基沙文，將被巴塞當成轉會籌碼，另外加多6000萬歐元轉會費，用嚟求購28歲嘅尼馬。

29歲嘅基沙文2019年夏季轉會窗加盟巴塞，過去1季各項賽事攻入15球，表現未達預期，歐聯8強面對拜仁慕尼黑一役，仲畀球迷指責存在感過低，演出令人失望。巴塞為咗湊夠天價轉會費引入尼馬，基沙文隨時成為犧牲品。