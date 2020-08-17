實力經驗乜都贏晒　歐聯冠軍強捧拜仁

歐聯已進入4強階段，來到這種一場定生死的超級大賽，勝負關鍵在於經驗及板櫈深度。RB萊比錫與里昂雖然屢挫強敵，但是經驗最少，人腳質素亦稍遜一籌，而且近幾屆的神奇球隊，包括阿積士、羅馬、史浩克04及維拉利爾等，均在4強止步，準決賽遇上兵多將廣的巴黎聖日耳門(PSG)及拜仁慕尼黑，相信會被終止神奇之旅。

不過PSG就算殺入決賽，亦未必有運行，一來PSG的進攻實在太倚賴個人發揮，面對擅打整體戰的球隊會輸蝕，二來連同未改制的歐冠盃在內，共有6支法國球隊進身決賽，但只得1993年馬賽成功封王，而PSG唯一一次在歐洲賽奪冠，要數到1996年的歐洲盃賽冠軍盃(現已停辦)，加上自1997年多蒙特之後，未有一支首入決賽即捧盃的球隊，可見PSG有種種不利的因素。

晉級軌跡似足上次封王歐聯

拜仁是4強中唯一有歐聯冠軍經驗的球隊，總共5度封王，上圈狂數另一支前盟主巴塞隆拿8:2，盡顯霸氣。翻查紀錄，連同歐聯及歐洲足協盃(歐霸盃前身)在內，未計今次，拜仁之前4次在歐戰淘汰賽面對巴塞，勝方都會成為當屆賽事王者，包括2013年歐聯4強兩回合大炒巴塞7:0晉級，與今屆以極誇張比數淘汰「地上最強」相似，最終在決賽擊敗多蒙特奪冠，恰巧地當屆拜仁榮膺國內雙料冠軍，如今這支班霸同樣已手握德甲及德盃錦標，劍指3冠，看來是今屆歐聯真命天子。

決賽組合必捧「拜仁-PSG」

決賽組合方面，PSG畢竟板櫈深度遠勝RB萊比錫，8強面對阿特蘭大處於劣勢，立即換入基利安麥巴比及祖普莫亭，成功扭轉乾坤，碰上失去迪姆華拿的萊比錫，勝算較高。

另邊廂，拜仁今屆歐聯9戰全勝狂轟39球，氣勢如虹，絕對無懼從未入過決賽、底細被摸清難偷雞的里昂，因此決賽組合必選「拜仁-PSG」。