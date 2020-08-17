梁雨恩教你「擲‧在家」！飛鏢抗疫扔走苦悶

正當大家都「宅」在家抗疫之際，為讓香港人足不出戶都能排解苦悶，香港飛鏢聯合總會與多個本地飛鏢用品品牌，及鏢壇好手合作舉辦「擲‧在家！」線上公益飛鏢班，包括「美女鏢手」梁雨恩等多名好手，透過Zoom形式推廣飛鏢，齊齊「擲」在家！

「擲‧ 在家！」線上公益飛鏢班請來總會大使梁雨恩、Dartslive Support Player梁卓禧、The Darts Factory Official Player譚穎彤及JDarts Premium Player呂政德分別擔任4堂講師，教授飛鏢基礎及進階知識、多種遊戲玩法及技巧、國際飛鏢賽事種類及規則等精彩內容。活動更獲路向四肢傷殘人士協會、香港盲人體育總會、香港懲教署更生先鋒領袖、香港菁英會、香港青年聯會、香港華菁會及國際青年商會香港總會等機構鼎力支持，歡迎各位市民參與，務求促進飛鏢運動普及化。

4個課堂分別於8月22日（周六）、23日（周日）、29日（周六）及30日（周日）舉行，香港飛鏢聯合總會一直相信這項運動很適合香港人，因不需佔用很大空間、亦不費時間，可謂最佳居家運動。