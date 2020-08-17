盧卡古弗爆撳住搶！國米要圓10年決賽夢

周二(18日)凌晨歐霸盃4強戰，國際米蘭喺德國中立場火併薩克達。國米氣勢如虹，箭頭盧卡古更打破跨屆歐霸連續入波紀錄，信心爆晒棚，薩克達唔單止輸質，過於冒進打法令防守問題曝光，啱晒國米打反擊，贏波殺入決賽，主勝捧得過。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周二凌晨3時直播）

今季挑戰意甲錦標失敗嘅國米，對歐霸盃充滿野心，自從喺歐聯分組賽出局後，轉戰歐霸盃4場贏晒，包括復賽後接連淘汰實力分子基達菲同利華古遜，若連同聯賽在內，近5場全勝僅失1球，攻守兼備。

雖然阿歷斯山齊士因傷上陣成疑，國米仍有孖寶拿達路馬天尼斯夥拍盧卡古攻堅，後者上圈擊敗利華古遜亦建一功，更打破英格蘭名宿舒利亞紀錄，成為史上首位跨屆連續9場歐霸盃有士哥嘅球員，腳風順到冇朋友。

薩克達質素差一截

另一邊廂，薩克達近5場歐霸盃取得4勝1和，睇落唔錯，但對手只係禾夫斯堡、巴素利及賓菲加之流，今場遇強不宜高估。呢支烏克蘭班霸以馬路斯、泰臣巴些路斯、祖利亞摩拉斯為首，進攻大過天，呢5場歐霸入咗14球，足證火力不弱，不過當中得1場冇失波，反映其過於進取嘅打法，令防線更加不穩。

國米主帥干地最驚你唔攻，只要你肯攻，佢哋嘅快速反擊即大派用場，薩克達隨時正中下懷，「藍黑兵團」有力自2010年歐聯捧盃，再次殺入歐洲賽決賽，主勝有計。