【有片】恐怖意外！羅斯差啲要同死神報到

MotoGP奧地利站周日（16日）發生恐怖意外，SRT車隊的莫比迪利（Franco Morbidelli）和Atvintia車手查高（Johann Zarco）發生碰撞，戰車飛起，在賽道上的9屆世界冠軍羅斯更差點被意外撞得粉碎的巨大零件砸中，還好僥倖避開，他形容「差啲被殺」。羅斯賽後批評兩位涉事車手因爭位發生恐怖意外，坦言車手不應「過份積極」，要尊重其他一同在賽道上比賽的車手。

意外發生在第九圈，莫迪比利和查高因為爭搶位置而相撞，兩人連車撞飛，而由於當時車速高達320公里，兩部電單車撞飛後仍不停翻滾，碎片直衝賽道，由於賽道上仍有不少車手隨後而上，場面險象環生，其中意大利名將羅斯驚險避過碎片，逃過「死神」的招手，而電單車碎片散落一地，非常危險，以致賽事一度舉起紅旗。

除了兩位涉事車手，被兩部撞飛了的電單車夾擊的羅斯賽後心有餘悸，他表示飛起的電單車碎片從他的眼前飛過，距離他只有幾厘米，可幸最後並沒有受傷。賽會替莫比迪利和查高檢查傷勢後，確認二人均毋須送院。

41歲的羅斯賽後坦言明白大家都是因為喜歡賽車這項運動，所以才會非常投入和積極，但要好好拿捏積極的界線，尊重其他對手，「你需要尊重在賽道上和你一起比賽的其他車手，因為我們不能忘記這項運動是非常危險的。比賽積極是件好事，但是在其他車手前煞車，尤其是在時速300公里的狀況下時是個潛在的災難。今次真是非常好彩，沒有任何人受傷，但我覺得這情況需要改善。」

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