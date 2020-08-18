巴塞官宣炒史坦恩　朗奴高文接任等公布

巴塞隆拿喺歐聯恥辱式輸2比8，主帥史坦恩肯定要孭鑊，巴塞周二正式宣布炒咗呢位僅上任7個月嘅主帥，而新任人選有消息指會係荷蘭名帥朗奴高文，預計最快可於周三上任。

史坦恩執教巴塞7個月，期間遇上新冠疫情而停擺，佢執教期間帶領球隊踢咗25場波，16勝4和5負，勝率僅64％；而佢最大「死因」就係上任時，巴塞仲喺西甲領頭，最終西甲仲剩番一輪嘅情況下衞冕無望，拱手將個冠軍送畀皇馬，跟住係歐聯對住拜仁輸得咁肉酸，唔炒佢都對唔住啲粉絲啦。

巴塞炒咗史坦恩，官方話稍後會公布新主帥，而消息指荷蘭主帥朗奴高文會接掌教鞭，據悉雙方已經達成協議，巴塞希望高文可簽一份1+1嘅合約。巴塞同高文搞掂合約之後，高文要同荷蘭足協解約，據悉，荷蘭足協希望得到100萬歐元嘅解約金。《每日郵報》報道，一旦高文離開，雲格好可能取代佢荷蘭主帥嘅位置。

朗奴高文係巴塞史上嘅頂級名將之一，效力六年間為球隊贏過四次西甲冠軍、西班牙盃、歐聯冠軍、歐超盃及三次西超盃，可以話戰績輝煌；佢退役之後有幫巴塞做過助教，跟住先後執教多支球隊，直至2018年起入主荷蘭國家隊。