不因性別輸人一截！WNBA超級狀元莎賓娜崛起

「女生去玩洋娃娃就好。」當就讀初中的莎賓娜伊奈絲古（Sabrina Ionescu）提出為校征戰時，換來老師這一句話。轉眼22歲，她已是NCAA首個達成「2000分、1000籃板、1000助攻」、創造出26次三雙的恐怖機器，也是WNBA紐約自由人的超級狀元，一步步成就著屬於她與無數女籃球員的世代：「一個即使生為女性也不代表輸人一截的世代，一個偉大不因性別而異的世代。」

香港球迷對莎賓娜的第一印象，多數來自年初的高比拜仁追思會。當時米高佐敦、奧尼爾等輪流致辭悼念，而這些響噹噹的籃球名宿間，有一個身穿黑色正裝，看起來20歲出頭的女生，娓娓道來對高比父女的思念，正正是莎賓娜——近年全美討論度最高的女籃球員。

故事得追溯到2016年，莎賓娜挾著119勝9負的戰績，及全美第4高中生的名銜畢業。她沒有加盟傳統籃球名校，而是選擇長年積弱的俄勒岡大學，書寫自己的傳奇。菜鳥球季，她已橫掃太平洋12校聯盟及美國籃球作家協會年度最佳新秀。隨後2季，她更先後帶領球隊奪得睽違18年的分區冠軍，及闖進NCAA四強。縱使今年NCAA因疫情腰斬，使她終究無法一圓冠軍夢，但她攻守俱佳的全能打法還是引來一眾NBA球星注目，包括她的偶像高比。

2019年1月的一場NCAA比賽，莎賓娜帶領球隊以42分分差擊潰對手，賽後教練告訴球員有一個驚喜等著她們，「當時我還以為Nike寄球鞋來了，沒想到高比帶著女兒吉安娜進來更衣室。我永遠記得他說：『別搬石頭砸自己的腳。』意思是控制所能控制的事，盡力贏下所有比賽。」莎賓娜回憶道。此後她時常與高比父女一起訓練，還協助高比執教他的曼巴球隊，「他教會我他的後撤步，告訴我如果能把這招結合到比賽裏，就能打敗任何防守者。」

撇開技術，莎賓娜還傳承了高比求進的精神。俄勒岡教練格雷夫斯曾說：「有一回我們剛剛結束與華盛頓大學的比賽，回到俄勒岡已是夜晚9點，我發現莎賓娜不見了，原來她獨個兒跑去練習投籃。外界看來她的數據已經非常突出，人氣高到即使作客都能帶來比平常多3000個觀眾，但她還是沒有一刻放鬆過。」為避免莎賓娜過度訓練，格雷夫斯曾禁止她前往球場，「結果一回頭她已經落場單挑了，害我大喊：『你給我出去！』」

一切努力與成就，都為證明一件事——女生不比男生遜色。莎賓娜在高比追思會說道：「我想成就為吉安娜及她的隊友帶來改變的世代，一個即使生為女性也不代表輸人一截的世代，一個偉大不因性別而異的世代。」

莎賓娜入讀俄勒岡前一年，女籃主場場均只有1501個觀眾，今年卻錄得10852名球迷進場，平均票價高達49美元，比全美排名前15的俄勒岡男籃的29美元高出一截。由於奧勒岡女籃長年積弱，Nike過往只售賣俄勒岡男籃和田徑隊商品。直到去年4月球迷發起聯署，Nike終於把相關商品上架，隨即銷售一空，其中莎賓娜的20號球衣更在24小時內售罄。

而改變大學女籃後，莎賓娜下一個目標就是WNBA。2020年4月18日，莎賓娜獲紐約自由人選中，成為今屆WNBA狀元。值得一提的是，她與選秀前4順位的球員合約都是4年30萬美元，但2019年NBA狀元錫安威廉臣首年年薪卻高達975萬美元，男女籃待遇差異可見一斑。但正如莎賓娜在NCAA完成「2000分、1000籃板、1000助攻」及26次三雙的成就，把大學女籃帶到傳媒鎂光燈下，她也會繼續在WNBA颳起炫風。但願不久的將來，世界對於女籃的認知能夠因而改寫。

左腳踝90度扭傷 莎賓娜傷癒歸來再寫傳奇

當NBA在奧蘭多迪士尼進行得如火如荼，WNBA也在「隔離泡泡」中開季。紐約自由人狀元莎賓娜成為傳媒焦點，雖然她在地標戰表現拘謹，8記三分球全數失落，但她第二場回勇，轟進33分7籃板7助攻，就連「咖喱仔」史堤芬居里都忍不住轉發新聞慨嘆：「我的天啊！」

可惜莎賓娜月初對陣亞特蘭大夢想時，於第二節不憤踩到對手Betnijah Laney的鞋，左腳踝呈現接近90度的扭曲狀態，需要由2名隊友攙扶離場，現已離開「泡泡聯盟」前往紐約接受治療，預計需要休養1個月。「大帝」勒邦占士向其送上祝福：「莎賓娜盡快康復吧！健康就是財富。」

莎賓娜伊奈絲古（Sabrina Ionescu）

出生：1997年12月6日（22歲）

身高：1.80米

體重：73公斤

司職：控球後衛

大學：俄勒岡大學

職業生涯：紐將自由人（2020至今）

重要榮譽：

NCAA三雙紀錄保持者

NCAA首位達到「2000分、1000籃板、1000助攻」球員

美聯社、ESPN、美國籃球作家協會年度最佳球員（2020）

太平洋12校聯盟年度最佳球員（2018-2020）