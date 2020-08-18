【慎入】俄舉重冠軍晒恐怖傷疤　差啲被壓死

俄羅斯舉重冠軍塞迪克（Alexander Sedykh）早前參加無裝備健力協會歐洲錦標賽蹲舉項目，發生意外並令雙腿骨折，片段已大家睇到心寒，而這位俄國大力士已經成功接受手術，他在社交平台上載了術後照片，看到恐怖傷疤令人毛骨悚然。

手術後塞迪克在社交網站發布其傷勢的照片，縫合了他的四頭肌和膝蓋，照片中可見他的兩邊膝頭部分各自被縫了十針，疤痕長至一隻手掌，連他自己本人都被傷疤嚇倒：「噁心慎入！十天後我應該能折線了，希望到時候會稍為輕鬆一些。」塞迪克補充，他需要躺在床上休養兩個月，之後更要重新學習行路，相信要花一段長時間才可完全康復再比賽。

這個恐怖意外發生當天比賽的400公斤試舉，塞迪克當時嘗試將重400公斤的槓鈴扛上肩膊時，雙腿也開始不斷在抖，表情亦顯出其力不從心，當他做出下蹲的動作時，他不能承受槓鈴的重量，下意識地做出雙膝跪地的動作，也讓其膝蓋部分嚴重扭曲，清楚錄到塞迪克的痛苦慘叫。意外發生後，塞迪克被立即送到醫院接受手術，不幸中之大幸是塞迪克能夠保住性命，但由於傷勢嚴重，他短時間內都無法正常行路。

30歲的塞迪克是無裝備健力協會和國際舉重聯會的歐洲錦標賽雙料冠軍，這次意外勢必影響他的職業生涯發展，目前他未有發表任何提前退役的消息。

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