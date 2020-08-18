消失的學界D1泳賽！卓銘浩、鄭渝感失落無奈

學體會周二（18日）於網頁宣布，鑑於疫情持續不穩定，9月及10月份舉行的中學學界體育比賽將會取消，包括每年於九龍公園游泳池上演的矚目大賽「港九區D1中學校際游泳比賽」、港九區壁球及劍擊個人賽事等。

學體會聲明指，由於疫情持續不穩定，以及教育局宣布所有面授課堂及校內活動暫停，加上康文署場地設施未有重開時間表，故決定取消9月及10月份舉行的中學體育學界賽事。有關11月起活動安排，將待面授課堂及校內活動全面恢復後，最快3個星期後才展開。

受影響賽事包括：港九區、新界區各組泳賽、港九區壁球及劍擊個人賽事，其中最受關注的港九區D1組泳賽原定於10月14、30日假九龍公園游泳池上演。根據學體會賽程，下個學界比賽將會是11月2日舉行的港九區D1越野賽。

即將升讀中六的男拔萃飛魚卓銘浩（Michael）對於學體會的決定感到失望：「好失落，沒想過上年已是我最後一年的學界比賽。不過大部分康體場所都已關閉，就算是泳會泳池都無法入內練習，學界就算照原定計畫如期舉行，大家都未必會發揮得很好。」他指因疫情關係無法外出，只好在家裡溫習課本。Michael在去年的D1泳賽中連破三個紀錄，今年因比賽取消未能再度刷新紀錄，他笑謂很可惜，現惟有將目標轉移到香港紀錄。

瑪利曼中學的女飛魚鄭渝（Chloe）則說取消比賽雖然是意料中事，但仍感到可惜：「本來自己也有預想過比賽會取消，雖然近日新冠肺炎的確診個案有少許回落，但D1比賽一向都會吸引很多人打氣、觀賽，多人聚集也會有一定的風險。」Chloe說自己已接近一個月未有習水，即使有在家練體能、健身，但一直都很擔心未能保持狀態：「游水很講求水感，而要重拾感覺亦需要時間，現在說取消也讓我頓時感到放下心頭大石。」

除學界賽事外，一向被視為大專盃前哨戰的成龍盃，也宣布取消2020-21年度賽事。成龍盃由香港嶺南大學主辦，比賽項目包括籃球、足球、乒乓球及排球，去年曾因社會運動取消賽事，如今疫情尚未受控，終難逃再度取消的命運，亦令人擔憂原定10月開鑼的大專盃能否如期進行。