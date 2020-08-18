貝鈞奇：草擬計劃書促放寬場地

香港足球總會周四（18日）召集各間港超球會代表，進行視像會議，進一步討論今季本地足球賽事復賽，以及下季賽事的安排。會後足總主席貝鈞奇交代最新賽期安排，並透露已經草擬一份計劃書，向民政事務局請求放寬場地，讓各間球會最理想於8月尾開始復操。

足總董事會上周四開會擬訂「半封閉式」復賽計劃，諮詢足總醫學委員會主席容樹恒醫生意見，由初期集宿隔離方案，改由讓球員於復賽期間進行家居隔離和每周檢測，貝鈞奇今日會後，證實家居抗疫計劃得到球會同意，但有球會要求嚴禁執行，萬一有球員感染，其親密接觸者都需要隔離，假若某隊有太多球員感染，導致未能派出足夠球員作賽，就需要退賽，該隊賽果亦會作廢。

另外足總今日會上再與各球會代表，商量復操及復賽的情況，貝鈞奇會後交出具體復操及復賽時間，表示最理想於8月29日讓各球會，開始進行為期3周的復操，希望趕及於9月19日至10月11日舉行復賽，並於10月24開展下季賽事。若果疫情未見理想，則考慮再將復賽日期推遲一周，令復操時間縮短至2周。

疫情飄忽，令本地足球賽事復賽日期一推再推，比賽及訓練場地問題，成為復賽能否成事的一大絆腳石，貝鈞奇會後指已經草擬好一份計畫書，準備寄去民政事務局，希望局方可以放寬場地，目標是爭取使用旺角大球場及將軍澳運動場。

至於球員能否在復賽期間為新球會上陣一事，「貝主席」則表示會再收集一眾受影響的球員個案予國際足協，尋求解決方案︰「球員註冊嘅問題，足總秘書處已經發咗訊息畀球會，其中有幾點就話，有球員因為疫症而失業，提早終止咗合約，係可以簽番佢哋。譬如南區簽嘅球員喺飛馬係提早終止咗合約，係肯定可以嘅。其實今日喺會議比較具爭奪性嘅，就係球員喺5月份合約自動到期，因為疫症冇新合約，依家聯賽要恢復番，所以要將球員嘅資料交晒畀足總，由足總再去申請。」