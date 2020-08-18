【歐聯4強】麥巴比擔正鬥狂牛

歐聯4強大戰，爭做4冠王嘅巴黎聖日耳門（PSG）喺中立場葡萄牙，同首次殺入4強嘅「德甲狂牛」RB萊比錫爭奪決賽席位。萊比錫踢法進取，今屆歐聯9場8場有入波，PSG則有基利安麥巴比傷愈回歸，球隊攻力倍增，佢哋近年對德甲球隊都多波入，2.5球入球大有買趁早。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨3時直播）

RB萊比錫喺少帥拿高斯文帶領下，歐聯路上過關斬將，以新丁姿態於8強以2比1搞掂馬德里體育會，證明即使迪姆華拿轉投車路士，亦無損球隊攻擊力。美國小將泰拿阿當斯後備上陣成奇兵，連同呢場8強在內，RB萊比錫由分組賽到8強，9場賽事有8場都能夠取得入球，當中6場總入球開3球或以上。

鬥德甲兵旺入球大

聖日耳門已贏得法甲、法足盃及法聯盃，喺國內所向無敵，球會一直希望染指歐聯錦標，目標直指「4冠王」，佢哋喺8強以2比1反勝阿特蘭大，雖然尼馬成為賽事MVP，但真正令球賽起變化嘅，係60分鐘換入基利安麥巴比，喺呢名法國前鋒帶動下，PSG表現判若兩隊，麥巴比已經完全傷愈，4強戰肯定正選上陣，聖日耳門不愁入波本錢。

歐聯9戰只失5球嘅PSG，今場有門將基羅拿華斯受傷缺陣，相信佢哋會以攻代守，彌補後防問題。事實上，PSG攻力超強，由去年9月底開始38場賽事，只有1場冇波入，2020年踢過21場賽事就射入67球，平均入波多過3球。此外，PSG近6次喺歐聯對德甲兵，全部都有「士哥」，包括4場喺淘汰賽階段嘅賽事，上述6戰有5場總入球達3球或以上，相信今場同踢法進取嘅RB萊比錫會合演一場精彩嘅對攻戰，2.5球入球大值得捧場。