老虎仔贏波有超級球僮幫手 有樣嘢叻過老竇

超級「球僮」！老虎活士在剛過去的PGA大滿貫賽事表現一般，提前離開冠軍爭逐行列，但其兒子Charlie就非常威威，問鼎美國高爾夫球少年錦標賽冠軍，比賽期間活士以球僮身份亮相，替兒子孭袋，認真廿四孝爸爸！

Charlie是活士與前妻的其中一名兒子，11歲的他已展示出其在高爾夫球的天賦，近日在佛羅里達州一所高爾夫球會，參加一項美國兒童高爾夫球協會認可的賽事，並強勢奪冠。

Charlie的奪冠過程亦非常有力，他在9洞比賽中打出33桿，低標準桿3桿，並在整場比賽打出3隻小鳥，領先第2名多達5桿的成績奪得冠軍頭銜，表現所向披靡，完美詮釋「虎父無犬子」！

多間媒體都點評Charlie的表現，認為他用行動證明自己將來會超越父親的成就。而活士對兒子的好表現亦不吝啬讚美之辭，他也同意兒子會在高爾夫球運動中有光明的未來：「他開始懂得如何打球了，我甚至妒忌他的推捍能力，我一直在看他的揮桿。我希望我也能做這些旋轉和做到那些姿勢，但這一切都已離我很遠。」活士有如此感嘆，跟他自身的傷病有關。由於傷患原因，活士的揮桿受到極大影響，看到兒子的揮捍動作，讓他想起自己最輝煌的巔峰時期，看到自己年輕時的影子。

44歲的活士在兒子比賽中擔任球僮角色，對於他來說亦是一種享受和新體驗，而原來他已不是第一次做兒子的球僮，今年一月份，有媒體拍到Charlie在佛羅里達州的一場練習賽打球，活士就站在兒子的身後。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！