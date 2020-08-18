【歐聯4強】史上首次！4強有3個德國教頭　

今屆歐聯已經進入最後4強，而4強裏面有3支球隊竟是由德國籍教練帶領，分別是巴黎聖日耳門的杜曹、拜仁慕尼黑的弗利克，以及RB萊比錫的拿高斯文，這是歷史上首次在4強出現3位來自同一個國家的教練，對於德國足球發展絕對是一種認同。

3位德國教練在8強都成功協助自己的球隊取得勝利，弗利克帶領拜仁慕尼黑輕鬆以8:2血洗巴塞隆拿，杜曹則帶領巴黎聖日耳門以2:1反勝阿特蘭大，至於RB萊比錫在有驚無險下以2:1擊敗馬德里體育會。德國國家隊足球總監比爾霍夫(oliver bierhoff)亦難掩興奮之情：「我哋好開心今屆歐聯4強唔止有兩隊德甲球隊，仲要有3位德國教頭同好多德國球員，絕對係德國足球成功嘅美好時刻。」

德國能夠誔生多位優質教練並不是偶然，德國足總一直認為想擁有最好的球員，也需要最好的教練，因此教練在德國必須獲得足球教練執照，相當於UEFA 專業執照才可以執教德甲、德乙和德丙，並且僅一年一次，在通過苛刻的能力測驗後，只會選擇24或25名有能力的人，參加在科隆著名的Hennes-Weisweiler所舉行的課程。整個課程需要花費近800小時，比UEFA專業執照所規定的240小時多出至少3倍，可見在德國要成為教練並不容易。

對上1次由德甲球隊嬴得歐聯是2012/13年，已經是足足7年前，當時由拜仁慕尼黑在決賽擊敗多蒙特，且看今屆拜仁慕尼黑和RB萊比錫能否再次將歐聯獎盃帶回德國。