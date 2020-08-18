【歐聯4強】萊比錫離經叛道　變德甲公敵

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PSG火併RB萊比錫，堪稱金元足球之戰。雖然萊比錫成立僅僅11年即闖入歐聯4強，寫下足球童話，與豪購球星嘅PSG相比，萊比錫更着重發掘具潛質新星，但過於離經叛道嘅營運模式，喺德國絕對係異類，甚至成為全德甲最唔受歡迎嘅球隊。

話說喺2009年，奧地利紅牛集團（Red Bull）想進一步擴大足球版圖，就「借殼上市」收購名不經傳嘅薩克森萊比錫，佢哋想有「Red Bull」字眼喺球隊個名度，但德國足總規定企業品牌唔可以出現球隊註冊名稱，於是就走精面，將球隊改名做「RasenBallsport」，意思係草地球類運動，其簡稱RB同Red Bull簡寫如出一轍，呢種取巧方法令萊比錫球迷都大表不滿。

除此之外，萊比錫更挑戰德國「50+1」傳統，何謂「50+1」？即係任何資方對一隊控股唔可以超過49%，令會員有半數以上嘅投票權，呢項傳統唔單止尊重球迷同會員，亦避免資方話晒事，但萊比錫竟然走法律罅，成間球會只得17名會員，而且全部都係萊比錫高層，繞過晒德國足總規定，全面控制球隊，球迷對佢哋呢種冇品行為非常不恥，因此令萊比錫成為德甲公敵，若果佢哋咁好彩成為歐聯決賽唯一德甲代表，唔知德國球迷會唔會繼續倒戈相向呢？