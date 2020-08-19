【人物誌】後衞變神鋒！最被低估的巴西兵

巴黎聖日耳門(PSG)可以歷史性打入歐聯決賽，最大功臣並非2位天價球星尼馬或者基利安麥巴比，甚至連今場2傳1射嘅迪馬利亞都要行埋一邊，因為主角一定係馬昆奴斯哥利亞，呢位巴西守將繼8強踢到90分鐘為PSG扳平之後，今場又為PSG打開紀錄，表現令人驚喜。

PSG喺8強對阿特蘭大，上半場落後之下，幾乎出局，好彩有馬昆奴斯哥利亞有神來之筆，入波救咗PSG一命，否則呢支法甲勁旅能否入4強，都成為疑問。呢位26歲巴西國腳今場開波初段建功，為PSG取得好開始，再次成為功臣，令人嘖嘖稱奇。

出身於哥連泰斯嘅馬昆奴斯哥利亞2012年加盟羅馬，僅過1季就被PSG以3140萬歐元收購，以成當時最高身價嘅20歲以下球員。

不過，佢加盟咗球星如雲嘅PSG之後，難免唔夠起眼，中堅位置上，又要面臨堤亞高施華同派斯奴甘佩比嘅激烈競爭，不時需要客串防中或者右閘。

馬昆奴斯哥利亞近2場歐聯踢防中，效果非常理想，唔止改善PSG中場截擊力不足嘅問題，依家連進攻都有重要收穫，可以話係PSG今屆歐聯最大奇兵。

馬昆奴斯哥利亞球員生涯，單季最多聯賽入球，都只係3球，今屆歐聯卻已經有2球進帳，而且非常關鍵，搶晒同胞尼馬風頭，可以話係最被低估嘅巴西國腳。