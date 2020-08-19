9年用117億買人！PSG為歐聯可以去到幾盡

卡塔爾財團9年前用5000萬歐元收購巴黎聖日耳門(PSG)之後，幾乎每年都斥巨額資金收購球星，根據西班牙《馬卡報》統計，PSG近9年進行咗43筆收購球員交易，合共花費12.68億歐元(約117億港元)，依家終於換來1個歐聯決賽席位。

卡塔爾財團入主巴黎聖日耳門初期，首先簽入堤亞高施華、柏斯托尼，2人轉會費同樣為4200萬歐元，之後又收購伊巴謙莫域(2100萬歐元)、卡雲尼(6450萬歐元)、迪馬利亞(6300萬歐元)、大衞雷斯(4950萬歐元)等人。

2017年PSG更加斥資2.22億歐元向巴塞隆拿買斷尼馬，令呢位巴西國腳成為史上最高身價球員，震驚全球，跟住又用1.45億歐元買埋基利安麥巴比。

PSG近9年淨係買鋒線球員，已經用咗6.85億歐元，買中場球員用咗3.08億歐元，仲有2.47億歐元買後衞，但門將位置只係用咗2800萬歐元，難怪會出現有前冇後嘅情況。

PSG瘋狂使錢之下，已經多次引起歐洲足協關注，指呢支法甲豪門可能違反公平財政條例，但佢哋往往可以甩身，的確最令人「佩服」。