刀仔鋸大樹！日職快車串燒好味

星期三(19日)又有日職快車，黃昏6點有7場同時開波，揀3場玩過關。先講川崎前鋒對大阪櫻花，兩邊都咁利害，前鋒今季9勝1和梗係勁。不過櫻花近6場作客5勝1和，而且近6次對前鋒不敗，受讓梗係揀讓客。

廣島三箭對FC東京，三箭表現飄忽，相反FC東京作客成績穩定，最近6場3勝3和，呢場都係揀讓客。

大阪飛腳對浦和紅鑽，呢兩隊對慣對熟，大家熟晒路，唔會貿然對攻，近4次飛腳主場對紅鑽，全部開半場和，今場可以追多次。

過關3x1

(三)3 川崎前鋒 Vs 大阪櫻花 讓球客勝

(三)4 廣島三箭 Vs FC東京 讓球客勝

(三)7 大阪飛腳 Vs 浦和紅鑽 半場和

直播表

周三5:30pm 澳職 西部聯Vs墨爾本城

Now 639、有線655、615台、myTV Super 302

周三6:00pm 日職 川崎前鋒 對 大阪櫻花

有線661、601台

周三6:00pm 日職 廣島三箭 對 FC東京

有線662、602台

周三6:00pm 日職 清水心跳 對 橫濱水手

有線664、有線604台

周四3:00am 歐聯 里昂 Vs 拜仁慕尼黑

Now 643、有線656、616台、myTV Super 303