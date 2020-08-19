刀仔鋸大樹！日職快車串燒好味
2020年08月19日 12:00
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星期三(19日)又有日職快車，黃昏6點有7場同時開波，揀3場玩過關。先講川崎前鋒對大阪櫻花，兩邊都咁利害，前鋒今季9勝1和梗係勁。不過櫻花近6場作客5勝1和，而且近6次對前鋒不敗，受讓梗係揀讓客。
廣島三箭對FC東京，三箭表現飄忽，相反FC東京作客成績穩定，最近6場3勝3和，呢場都係揀讓客。
大阪飛腳對浦和紅鑽，呢兩隊對慣對熟，大家熟晒路，唔會貿然對攻，近4次飛腳主場對紅鑽，全部開半場和，今場可以追多次。
過關3x1
(三)3 川崎前鋒 Vs 大阪櫻花 讓球客勝
(三)4 廣島三箭 Vs FC東京 讓球客勝
(三)7 大阪飛腳 Vs 浦和紅鑽 半場和
直播表
周三5:30pm 澳職 西部聯Vs墨爾本城
Now 639、有線655、615台、myTV Super 302
周三6:00pm 日職 川崎前鋒 對 大阪櫻花
有線661、601台
周三6:00pm 日職 廣島三箭 對 FC東京
有線662、602台
周三6:00pm 日職 清水心跳 對 橫濱水手
有線664、有線604台
周四3:00am 歐聯 里昂 Vs 拜仁慕尼黑
Now 643、有線656、616台、myTV Super 303