瘋傳美斯必走！3隊爭簽各有優勢

西班牙、意大利、英格蘭及阿根廷傳媒，繼續煲大美斯離開巴塞隆拿嘅傳聞，據報美斯唔會續約，下年6月會以自由身離隊，國際米蘭、巴黎聖日耳門同曼城3支豪門最有機會簽入，究竟3隊邊到機會大啲。

國際米蘭、巴黎聖日耳門同巴塞一樣，球衣贊助都係NIKE，NIKE唔想失去呢名咁賣得衫嘅球星，肯定會喺背後推波助瀾，如果美斯去咗Puma贊助嘅曼城，NIKE嘅損失無從估計。國米另一個優勝之處，班主係中國富商蘇寧易購老總張近東，美斯近年都接過唔少大陸廣告，最為熟悉嘅蒙牛，喺足球生涯步入黃昏期，美斯可籍住中國老細擴大商業圈子，老來都可以搞真銀。

至於巴黎聖日耳門最大吸引之處，係小師弟尼馬。美斯不只一次講過，同尼馬合作好開心，叫巴塞高層回購，不過既然尼馬嚟唔到巴塞，咁就不如自己加盟PSG同佢合作，而且PSG今年已殺入歐聯4強，絕對係美斯心目中有力爭歐聯嘅球隊。

英國傳媒就話，美斯好大機會加盟曼城，原因當然係主帥哥迪奧拿。哥帥同美斯喺巴塞隆拿合作期間奪獎無數，而且陣中仲有「好兄弟」阿古路傍住，不過最大問題係，曼城粒粒皆星，大家會唔會願意服從圍住美斯嘅戰術，又或者相反，美斯又肯唔肯遷就曼城踢法，亦係一大關鍵。