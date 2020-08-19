極諷刺　5位曼聯棄將一齊入決賽

繼國際米蘭打入歐霸盃決賽之後，巴黎聖日耳門(PSG)亦打入歐聯決賽，有眼利球迷發現，兩隊球員之中，合共有5位曼聯棄將。網民趁機抽水，寸紅魔鬼有眼無珠，放走佢哋，搞到今屆歐霸盃4強出局，完全係咎由自取。

國際米蘭早1日喺歐霸盃4強以5比0大炒薩克達，盧卡古、艾舒利楊格都正選上陣，盧卡古更加梅開二度，加上埋養傷嘅阿歷斯山齊士，呢3位球星都係今季先至由曼聯轉投國米。

原本球迷都好想歐霸盃決賽，睇佢哋倒戈鬥曼聯，可惜紅魔鬼唔爭氣，4強出局，亦證明呢3位仁兄選擇離開曼聯係正確決定。

歐聯方面，曼聯球迷最痛恨嘅「反骨仔」迪馬利亞今場2傳1射協助PSG打入決賽，賽後更獲數據網站WhoScored評為10分滿分。

同樣踢正選嘅安達靴里拉上年7月被曼聯放棄，轉投PSG，雖然季初受傷患困擾，但之後愈踢愈好，成為主力，並獲得球員生涯第1個聯賽冠軍，依家仲可以踢歐聯決賽，用行動證明自己活得比紅魔鬼好。