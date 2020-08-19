勒邦占士「三雙」創紀錄　湖人都要輸　

NBA周三(19日)迎來季後賽首輪重頭戲，東西岸一哥公鹿、湖人分途出擊，沒想到雙雙敗陣而回。其中湖人面對拓荒者，縱有勒邦占士貢獻23分17籃板16助攻，但列拿特關鍵時刻奏響「Dame Time」，轟進3記三分球，帶領拓荒者以100：93先拔頭籌。

來勢洶洶的拓荒者大部分時間都處於領先優勢，雖然第四節對方打出一段9：0攻勢反超前，但雙槍列拿特、CJ麥哥林、安東尼等連環發炮，列拿特更轟進1記36呎超遠三分球，重新拉開比數致勝。反觀收穫三雙數據的勒邦占士關鍵時刻兩罰全炒，加上團隊外線命中率低迷，32投僅5中，成為勝負分野。「大帝」賽後坦言球隊攻防兩端出現問題：「當你面對拓荒者這樣手感火燙的球隊時，不能容許出現防守失誤。而當比賽最後階段，雙方咬緊比數時，雖然你無法控制外線手感，但罰球必須做得更好。」

另外，聯盟一哥公鹿同樣發揮失準，儘管「字母哥」安迪杜甘普攻進31分17籃板的雙雙成績，但最後11分鐘仿佛人間蒸發，僅得1記罰球進帳。反觀魔術中鋒胡斯域表現神勇，以高達62.5%的命中率轟進35分14籃板，帶領球隊以122：110贏得7場4勝制的關鍵首戰。

是日賽果

公鹿 110:122 魔術

溜馬 101:113 熱火

火箭 123:108 雷霆

湖人 93:100 拓荒者