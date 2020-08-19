混亂到暈嘅「地上最強」巴塞，周三（19日）傍晚終於宣布，名宿朗奴高文正式回歸執教，簽約至2022年6月30日，肩負起重建巴塞嘅重任，有呢位昔日重炮手坐鎮，令隊長美斯留隊機會大增。

58歲嘅荷蘭教頭朗奴高文，球員時代堅威水，除咗1988年協助荷蘭勇奪歐國盃外，1989至95年效力巴塞期間，曾4奪西甲冠軍，1992年歐冠盃（歐聯前身）決賽更憑罰球一箭定江山，以1比0擊敗森多利亞，成為巴塞首捧歐聯嘅最大功臣，因此喺「地上最強」威望甚高。

朗奴高文掛靴後，先後執教過阿積士、賓菲加、燕豪芬、華倫西亞、修咸頓、愛華頓等，曾5年間帶過3支非豪門球隊殺入歐聯8強，經驗豐富，2018年接手荷蘭國家隊，亦成功殺入2021年歐國盃決賽周，由於要同「橙衣兵團」解約，直到今日先官宣加盟巴塞。

過去荷蘭教練喺巴塞堅旺，無論係米高斯、告魯夫、尹戈爾、列卡特都有盃捧，朗奴高文挾住名宿威望，亦可鎮住巴塞一班大帝，甚至說服美斯留隊，有指另一巴塞名宿軒歷拿臣會成為教練團成員之一，佢同美斯做過隊友，相信會令呢位隊長打消離隊念頭。

巴塞喺請朗奴高文之前，亦宣布炒總監艾比度，由普拉尼斯代替。呢位法國名宿因為今月2月，公開批評球員唔盡力，導致前主帥華爾維迪被炒，激嬲球王美斯，展開隔空罵戰，加上巴塞日前歐聯2比8慘敗拜仁慕尼黑之後，佢仍然力撐「罪人」史坦恩，惹起公憤，會方惟有送佢一程，以免再爆發內亂。