【歐聯4強】拜仁強撼里昂　入決賽近在咫尺

周四(20日)凌晨歐聯4強激戰，里昂喺葡萄牙中立場硬撼拜仁慕尼黑，爭取最後一個決賽席位。里昂雖然連贏祖雲達斯及曼城，但底牌畀人睇穿晒，相信難再偷雞；拜仁歐聯9連勝，8強血洗巴塞更加霸氣盡現，前車可鑑下一定施展閃擊戰先發制人，半場客勝咪走雞。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

法甲代表里昂踏入歐聯淘汰賽後打出超水準，16強憑作客入球將祖雲達斯踢出局，8強更爆大冷贏曼城3比1，事隔10年再闖4強。佢哋勝在戰術簡單，一味採用穩守突擊，以弱勝強，不過穆沙迪比利上圈對曼城射入2比1球波，疑似從後拉跌對方中堅拿樸迪，球證本已吹罰，但VAR竟推翻判決，惹來獲偏幫之嫌，而且呢招反擊戰術已經曝晒光，勢必被拜仁作出針對性部署，未必再Work。

羅拔仔入波助攻瓣瓣有

另一邊廂，拜仁質高之餘狀態更弗到爆炸，今屆歐聯9連勝狂轟39球，王牌羅拔利雲度夫斯基除以14粒位列射手榜1哥外，並交出5次助攻，同里昂中場艾奧亞等3人並列助攻榜榜首，非常全面，配合湯馬士梅拿、基拿比、比列錫等後上入楔，令對手防不勝防。

值得留意嘅，里昂對上3場歐聯淘汰賽，都係趁對手祖雲達斯及曼城陣腳未穩下，上半場先開紀錄，搶得先機後就立心死守。可惜如今底牌已經曝光，拜仁自然唔會中招。

何況呢支德甲班霸紀律嚴明，上圈狂數巴塞8比2，主帥漢斯弗利克未有因對手有美斯而縮住踢，反而採取高壓迫打法，搞到「地上最強」出晒醜，今晚對住牌面更弱嘅里昂，必定力求盡早入波鎖定勝局，為留力決賽打好基礎。連同聯賽在內，拜仁近13場正式賽事12次領先上半場，夠晒搶韁，半場客勝絕對可取。