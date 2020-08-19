專欄輪住嚟　唔怪得有咁多球員撐「立立」

林嘉緯(後排左一)曾表示十分感謝「莫生」和「立立」的支持。 (標準流浪圖片)

相信好多球迷朋友，之前都喺網上睇到標準流浪出戰「東南海盃」嘅比賽片，見到標準嘅人腳有巴辛、黃駿軒、林嘉緯、黃展鴻、劉智樂、盧兆崎、安達、姚浩明同斯薩等等，好自然令人聯想到呢班就係新一季嘅標準流浪球員。

加上「立立」喺星期三(19日)朝早，喺自己fb出咗條片，大讚林嘉緯8號風球都仲返會度健身，話佢係年青球員嘅典範。「『立立』你宣示主權呀？你咁樣其他會唔敢諗『嘉緯』啦！」「『大頭』乜你咁諗我呀，佢直係抵讚吖嘛，佢好尊重球員呢份職業，呢樣嘢後生一輩一定要學。至於新一季點，睇『嘉緯』啦！我哋非常歡迎佢喺球員生涯嘅尾聲，返番嚟母會做隊長，幫吓手帶起啲後生嘅。不過，我哋限米煮限飯，唔會畀到好高人工佢，所以如果係有其他會開對好條件畀佢，我哋亦唔會阻人發達，最多遲啲先返嚟囉！」聽完「立立」呢番說話，難怪就算有幾多人批評佢，都仲有咁多球員撐佢啦！

另外，到底下季有幾多隊呢？喺啱啱星期二(18日)嘅港超會議，都係得9間球會嘅代表參加，所以好多人都對新一季有10隊唔係咁樂觀。喺大埔體育會嘅努力之下，欠薪問題總算解決得7788，呢幾日職、球員都分咗幾批上勞工處，攞4月+5月一半嘅糧嘅支票，淨低嘅就會全力向原贊助商追討。

呢段時間，大埔同有意入主嘅一間香港嘅上市公司嘅代表，傾到入最後直路，聽講雙方都對能夠合作，非常樂觀。希望大埔真係搞得番掂啦！多番一隊，個球市會唔會好好多「大頭」唔敢講，但可以肯定嘅係，可以解決到廿幾卅個職、球員嘅失業問題，所以點都希望佢哋順順利利啦！

大頭