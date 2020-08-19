西甲9月13日開咧！皇馬巴塞延遲登場

新一季西甲賽程出爐！據西班牙媒體《馬卡報》透露，西甲賽會同西班牙足總，以及球員工會達成共識，於9月13日開展2020/21西甲同西乙聯賽，其中西甲將會踢到去明年5月23日。不過個別球隊就需要延遲開波，其中皇家馬德里同巴塞隆拿兩大西甲巨頭嘅聯賽首騷，就要等到第2、3輪先至有得睇。

由於今季賽事因新冠肺炎疫情，歐聯及歐霸盃堆積到8月先至近期重開，所以西甲賽會容許收咧較遲嘅球隊，可以延遲展開2020/21賽季征途。

其中啱啱分別歐聯同歐霸16強出局嘅皇馬同基達菲，聯賽首戰將會定喺第2輪上演；而歐聯8強止步嘅巴塞隆拿，同埋殺入歐霸決賽嘅西維爾，將會喺第3輪先至登場。

至於基羅納同艾爾切嘅西甲升班附加賽決賽勝方，來季西甲首騷都會被推遲，等各隊有充分時間準備。

另外，今季畢爾包同皇家蘇斯達嘅西盃決賽，上演日子依然遙遙無期，消息指賽會希望呢場巴斯克大戰，可以等到球迷容許入場睇波嘅時候先至踢，現時暫定順延至聖誕節期間開波，至於來屆西盃決賽將會喺明年4月上演。

鑑於12月30日都繼續會有聯賽踢緊，意味來季西甲歇冬期將有可能取消。賽會預計來季西甲將於明年5月23日收咧，希望趕及喺來屆歐聯同歐霸決賽前完成，加上明年將會有歐國盃上演，歐洲足協亦要求各國聯賽，要喺決賽周開波前踢完，畀一班參賽國腳有時間唞唞。