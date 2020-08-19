陳俊樂搏到抽筋！富力爆冷贏申花

上場以1比0擊敗大連人，取得今季中超首場勝仗的廣州富力，周三（19日）乘勇態迎戰上海申花。香港球員陳俊樂重回正選後，隨即協助球會取得2連勝，富力憑以色列「孖寶」的3個入球，以3比2擊敗上海申花，全取3分兼升上小組第5名。

香港代表陳俊樂缺陣上場贏大連人1比0的賽事後，今場重返正選陣容。主教練雲邦賀斯在戰術上稍作微調，用上3中堅陣式，中場則由「樂仔」夥拍李提香和陳志釗組成。開賽5分鐘，陳俊樂在一輪混戰中搶得皮球，直傳入楔的唐淼，惟力度太大被門將曾誠沒收。「樂仔」休息一場後頗見「餓波」之態，15分鐘中路推順勁射僅略門而過。戰至23分鐘，沙希域禁區接應陳志釗頭槌二傳，一控一射入網，富力上半場中段領先。41分鐘，以色列「孖寶」沙希域與沙巴一個「撞牆」配合，造就前者「梅開二度」兼射成2比0。短短2分鐘後便輪到沙巴表演，此子殺入右路禁區，扣過對手射近柱入網，富力一度領先至3比0。補時1分鐘，上海彭欣力把握陳志釗失誤，中間施射「收死」門將韓佳奇，上海半場前追成1比3。

易邊後，上海申花一度搶攻，艾沙拉維接應長傳，窩利抽射僅中網側。其後沙希域61分鐘，乘對手麥比亞誤傳成單刀之勢，惟射門之際被敵衞及時趕到解圍。70分鐘，陳俊樂中路嘗試殺入禁區，闖過兩名守衞後疑在禁區被勾跌，球證沒有任何表示。72分鐘，富力守衞杜錫禁區內犯手球，被判罰12碼，哥倫比亞前鋒摩蘭奴操刀射入，上海申花追近至2比3。「樂仔」今場覆蓋範圍極廣，戰至84分鐘更跑到抽筋，被迫退下火線，由黃政宇入替，但也無影響到廣州富力，最終以3比2力挫上海申花，延續2連勝勇態。全取3分的富力，現以7分位處A組大連賽區的第5名。

賽後「樂仔」接受東網訪問，對自己今場表現感到滿意：「之前對恆大嗰場整親膝頭，休息咗之後好好多。覺得今場表現幾好，大致上做到戰術部署，做到搶截運到嗰波上去，上半場有球射門差少少，下半場就可以再有進步空間。」球隊開咧一度未能打開勝局，如今取得兩連勝，「樂仔」認為與沙巴及杜錫兩個外援歸隊有莫大關係，令陣容更加完整。