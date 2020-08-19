蘇亞雷斯賴死唔走　巴塞重建有難度

巴塞喺歐聯慘敗畀拜仁慕尼黑出局後，球隊面臨重大改革，近日主帥史坦恩同球隊技術總監艾比度已經先後離隊，意味重建工作已經隨即開展，陣中唔少球員亦成為被清洗目標，蘇亞雷斯就係其中一位。

近日盛傳呢位現年33歲嘅烏拉圭前鋒有機會轉投阿積士，重返呢支佢曾效力過嘅荷甲勁旅，西班牙《RAC1》電台消息指，阿積士體育主管奧華馬斯，對引入蘇亞雷斯非常感興趣，希望佢嘅豐富經驗，可以增強球隊實力，不過蘇亞雷斯就唔係好想喺今夏轉會窗離開巴塞。

今季為巴塞上陣36次，射入21球並交出11次助攻嘅蘇亞雷斯，同呢支西甲豪門嘅合約去到2021年先至到期，佢本人就似乎傾向等到完約先走，在此之前冇加盟阿積士或其他球隊嘅打算。

同樣唔想走人嘅仲有中場布斯基斯同沙治羅拔圖，兩人嘅合約分別2023年及2022年夏天屆滿，佢哋嘅經理人已表明，兩人一定會留隊至約滿。

另外，巴塞會長巴度美奧表示有8位球員一定唔會賣：「美斯一定唔賣，我已經同新教練朗奴高文傾過，球隊藍圖支柱仍然係美斯，仲有好多球員唔會離開，包括達史特根、基沙文、基文迪朗格勒、法蘭基迪莊、尼爾遜施美度、奧士文尼迪比利，以及未來骨幹球員，例如安素法迪。」巴塞個個球員都唔走，睇嚟想成功重建都唔容易。