拜仁大勝入歐聯決賽！一戰創3大紀錄

周四(20日)凌晨歐聯4強，拜仁慕尼黑憑基拿比梅開二度，加上羅拔利雲度夫斯基錦上添花，以3比0大勝里昂，打入決賽，兼成為歐聯史上第1支單屆頭10場比賽全勝嘅球隊，將於下周一(24日)凌晨決賽，同巴黎聖日耳門爭奪冠軍寶座。

拜仁慕尼黑繼上場大勝巴塞隆拿8比2之後，今場再顯強大攻力，開波18分鐘，基拿比喺右路個人突破，一直扭到中路禁區頂，勁射入網，非常精彩。

呢位25歲德國國腳時來運到，喺33分鐘趁里昂門將安東尼盧比斯撲救甩手，近門補射入網，幫拜仁上半場領先2比0。

下半場雙方互有攻守，里昂翼鋒迪比頭槌攻門，被門將紐亞接賽，拜仁亦有菲臘比古天奴入波被判越位。踢到88分鐘，拜仁再下一城，甘美治右路傳中，羅拔利雲度夫斯基頭槌頂入，呢位波蘭國腳連續9場歐聯入波，認真犀利。

拜仁慕尼黑贏波之後，第11次打入歐聯決賽，同時亦創下3項紀錄，第一，拜仁今季各項賽事入158球，刷新球隊單季最多入球紀錄。

第二，拜仁今屆歐聯取得10連勝，超越巴塞隆拿保持嘅單屆9連勝舊紀錄，成為歐聯史上單屆最長連勝紀錄。

第三，拜仁各項賽事保持29場不敗，當中取得28勝1和，創下今季歐洲5大聯賽最長不敗紀錄。