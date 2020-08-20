【人物誌】唔夠班踢西布朗到歐聯決賽

拜仁慕尼黑殺入歐聯決賽，翼鋒基拿比再用2個入波證明自己嘅地位，呢位25歲翼鋒今屆已經有9個歐聯入波，喺歐聯射手榜排第3位，而且仲有2次助攻紀錄，成為羅拔利雲度夫斯基、艾寧夏蘭特同基利安麥巴比之後，今屆第4位入波+助攻達雙位數球員。仲有，基拿比係自2012/13球季湯馬士梅拿後，第1個喺歐聯4強梅開二度德國球員。

事實上，基拿比唔單止今屆歐聯表現出色，各項賽事上陣45場交23個入波同15次助攻，咁恐怖嘅數據證實基拿比已經係世界最頂尖翼鋒行列。估唔到嘅係，基拿比出道嗰陣，曾經被時任西布朗領隊嫌棄「唔夠班」！

基拿比15歲嗰陣就加盟阿仙奴，17歲就為「兵工廠」一隊上陣，13/14球季上半季更加成為球隊常規球員，不過下半季突然失寵，之後更因為嚴重膝傷抖咗成年，到佢康復之後就被借去西布朗吸收經驗，勢估唔到連西布朗領隊佩尼斯都嫌佢唔夠班，直指佢「未去到西布朗水平」，結果成季只係踢過1場聯賽。

2016年係佢足球生涯轉捩點，正當佢受到西布朗之旅無情打擊，當年夏天奧運會就成為佢翻生舞台，佢代表德國男足拎到銀牌，自己亦係為賽事神射手之一，1個月後佢決定離開阿仙奴回流德甲，轉投雲達不來梅後嶄露頭角，同年年底入埋國家隊，地標戰對聖馬力諾即連中三元。2017年佢獲班霸拜仁慕尼黑招攬，喺洛賓同列貝利兩大天王引退下，基拿比今季已經成為球隊鐵打主力，大有機會協助拜仁慕尼黑捧埋歐聯冠軍。