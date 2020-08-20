最強夢幻決賽！必出「完美三冠王」

今屆歐聯決賽兩個席位全部誕生！由曾經5次捧盃嘅拜仁慕尼黑大戰首次入決賽嘅巴黎聖日耳門(PSG)。雖然兩隊經驗有距離，但同屬頂級豪門，整體實力不相伯仲，雙方今季同樣已奪得聯賽及本土盃賽冠軍，換言之，今場歐聯決賽勝方，將會成為歐洲球壇史上第9支「完美三冠王」。

根據傳統定義「完美三冠王」係同一季奪得歐聯、聯賽、足總盃嘅球隊，拜仁慕尼黑喺德甲重開後，完成聯賽8連冠，以及奪得德國盃冠軍。

至於巴黎聖日耳門因為法甲腰斬而提早封王，加上早前捧埋法足盃及法聯盃，依家只差歐聯，就可以完成大滿貫。

2010及15年歐聯決賽，都係勝方成為「完美三冠王」，最終分別由國際米蘭、巴塞隆拿登基。如果拜仁捧今屆歐聯冠軍，就會係球隊第2次成為「完美三冠王」，追平巴塞嘅紀錄。

如果由PSG奪得歐聯冠軍，意義更加重大，因為會為法國史上第1支「完美三冠王」。

史上8支「完美三冠王」

1966/67 些路迪

1971/72 阿積士

1987/88 燕豪芬

1998/99 曼聯

2008/09 巴塞隆拿

2009/10 國際米蘭

2012/13 拜仁慕尼黑

2014/15 巴塞隆拿