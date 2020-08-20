由海報男孩到出櫃Daddy…不一樣的父子情

曾經被命運作弄的戴利，決定要支配自己的命運！跳水天才戴利年少成名，被英國體壇封上「海報男孩」稱譽，跳台上、鎂光燈下，盡是五光十色。可是，男孩沒有遇上心儀的女孩，卻從荷里活男編劇Dustin Lance Black身上找到真愛，更聘請代母誕下他們的兒子，戴利以亡父Robert的名字為兒子取名，現在疫症期間每天居家照顧幼子成長，這份實在的父子情，治療了他失去父親的傷疤。

戴利由出道開始，已在公眾的視線下成長。2008年他以14歲之齡成為英國奧運隊最年輕選手，還屢登世界賽頒獎台，飾演少數能打破中國夢之隊壟斷的「程咬金」角色，先後力壓邱波及陳艾森，成為世界高台跳水冠軍，奠定地位。其後在2012年及2016年再披上奧運戰衣，闖蕩了3屆奧運，如今才26歲，仍然年輕及幹勁十足，因此在跳水館外，他還是不折不扣的社交及娛樂名人，包括其感情生活及家庭狀況，也受到普羅大眾的關注。

無懼批評聘代母產子

敢於承認性向「出櫃」的他，與年長20年的荷里活編劇Dustin Lance Black成婚，無懼外界揶揄。其後他們決定在美國請代母生子，「其實我在10多歲時已開始購買一些嬰兒衣服了」，不經不覺，兒子已兩歲了。

以亡父之名為BB取名

事實上，戴利的家庭也曾遭逢不幸。17歲生日後數天，他的父親Robert因腦腫瘤而歿，終年只有40歲，這對年少的戴利帶來巨大打擊，如今他找代母生子，也特意為兒子取名為Robert，是作為對亡父的一種懷念。

「見證兒子出生那份感覺，比任何一面我贏得的獎牌來得更美好。」戴利說。他更向媒體《goodhousekeeping》剖白，如何從兒子身上，填補父子情之間的空虛。「如果父親知道我用他的名字，為Robert改名，我想他一定會非常高興。以前，爸爸教我『每天要做一件好事』，我希望能夠傳承這個教誨給兒子。」

「每一跳都是為兒子而跳」

疫症下，戴利在家中慶祝兒子兩歲生日，在社交網上分享愛兒在家中花園幫忙灌溉植物，以及學習做簡單家務的日常點滴，「自從他來了這個世界後，我看每件事的態度都不同了，跳水變成不單只是我個人事業，我每一跳都像是為他而跳的。看着他成長，是最快樂的事。」

面對反響及質疑，戴利依然確信自己選擇的路：「我從來未試過對待一件事情的態度是如此堅定，其實我在少年時已開始購買嬰兒衣服，那時我還未遇上Lance。」在隔離的這段慢活日子，戴利更拿起織針學習編織毛衣，為家人添上絲絲溫暖。未來，他計劃再當爸爸，自主地開創心目中的生活。

絕世好Body時尚達人

形象對現今世代的運動員來說，好比戰績一樣重要，戴利實力及外形兼備，天生一副明星相，無論做真人騷、出書談健康或做時裝達人，每一個範疇都應付裕餘，因此能夠多度膺得 The Herald Awards及BBC體壇風雲人物，原因不言而喻。

戴利對自己的身形一向非常執着：「作為跳水運動員，我們穿上最少布的泳裝踏上台板，近乎裸體的模樣，因此每當我照着鏡子時，若發現有一點贅肉，也感到很惡心，責怪自己為甚麼吃了這麼多。」多年來，他也保持着「絕世好Body」，是他成功的要訣之一。

着重健康飲食生活

對於飲食，他當然十分着重，不但常作客電視台的節目烹調美食，連名廚Jamie Oliver也邀請戴利亮相節目，他還出書《Tom's Daily Plan》介紹自己的健康生活模式，另外出自傳、拍雜誌封面更是不在話下了。

戴利擔當時裝達人的身份活躍於公開場合，保持超強人氣，近年他在社交網出Vlog，直接與粉絲接觸，他的坦白、真誠及貼地的態度，延續了他的人氣，來年東京奧運他還會奮鬥下去，更打算帶兒子到東京，與摯愛一同追夢。

Tom Daley資多啲

國籍：英國

年齡：26歲 身高：1米77

配偶：Dustin Lance Black

兒子：Robert

主項：跳水男子10米高台

重要獎項：

‧世界錦標賽（3金、1銀、2銅）

‧歐洲錦標賽（4金、2銀）

‧奧運會（2銅）

‧英聯邦運動會（4金、1銀）

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