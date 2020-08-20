一場決賽兩種意義！班尼加倒戈+告別戰

周六(22日)凌晨將會上演歐霸盃決賽，西維爾大戰國際米蘭，對於西維爾中場班尼加而言，有兩種意義，既係佢倒戈迎戰曾效力過嘅國米，同時亦係呢位阿根廷國腳嘅告別戰，因為佢踢完今場之後，就會轉投沙特阿拉伯球隊艾沙比，當然希望第3次為西維爾捧歐霸盃，完美告別。

32歲嘅班尼加喺小保加出道之後，大部份球員生涯都喺西甲度過，包括效力華倫西亞6年，期間曾被外借去馬體會，直至2014年正式轉投西維爾，並協助球隊連奪2014/15、2015/16年球季歐霸盃冠軍。但最令人意外係佢2016年捧完盃之後，以自由身離隊，加盟國際米蘭。

當班尼加以為可以喺國米再創事業高峰時，呢支意甲勁旅當時陷入內亂，一季竟然3度換帥，亦令班尼加發揮受影響，未能穩佔正選，僅踢效力1季，就重返西維爾。

不過，班尼加表示，效力國米期間都有一段美好回憶，就係主場大勝阿特蘭大7比1，取得佢球員生涯首次帽子戲法，至今仍然津津樂道：「嗰場波我踢咗70分鐘，射入3球及2次助攻，當日對我嚟講實在太完美。」

該季班尼加喺意甲上陣28場入6球，成為佢單季聯賽最多入球紀錄，所以佢覺得當時係一個既美好又複雜嘅球季。班尼加喺西維爾嘅告別戰，巧合重遇國際米蘭，似乎上天注定要佢今場做主角。