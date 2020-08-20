英超公布賽程　利物浦開鑼戰對列斯聯

英超官方周四(20日)公布新一季賽程，2020至21年球季定於2020年9月12日(周六)開鑼，到2021年5月23日(周日)結束，首周賽事最矚目自然係利物浦登場，將於晏菲路主場迎戰新升班嘅列斯聯。

英超首輪賽事將上演8場，曼城及曼聯於8月應付歐洲賽，按規定有30日休息，因此首周曼城對阿士東維拉及般尼對曼聯都會延期，補賽日期容後公布。不過曼聯之後喺第3、第5及第6輪，主場分別鬥熱刺、車路士及阿仙奴「倫敦3雄」，賽程都算惡哽。

雖然曼市雙雄首周休戰，但利物浦對列斯聯已經充滿話題性，兩軍對上一次交手已經係2004年2月，當時列斯聯主場賽和紅軍2比2，今次對壘，淨係睇英超最佳領隊高普對「狂人」比爾沙對決已經值得期待。紅軍鬥完列斯後，第二周就要作客車路士，跟住再喺主場鬥阿仙奴，衞冕之路唔簡單。

至於另兩支升班球隊，西布朗及富咸首輪賽事均會主場出擊，西布朗主場對李斯特城，富咸主場迎戰阿仙奴；另一支Big6球隊熱刺，首輪亦會主場對愛華頓，至於車路士首周賽事安排在周一凌晨，作客對白禮頓。

英超新球季暫時仍會閉門作賽，賽會爭取稍後時間在安全情況下開放球場予球迷人場，而賽事直播場次將會增加，以滿足市場需要。

英超首輪秩序

9月12日◢10:00pm◢水晶宮◢Vs◢修咸頓

9月12日◢10:00pm◢富咸◢Vs◢阿仙奴

9月12日◢10:00pm◢利物浦◢Vs◢列斯聯

9月12日◢10:00pm◢熱刺◢Vs◢愛華頓

9月12日◢10:00pm◢西布朗◢Vs◢李斯特城

9月12日◢10:00pm◢韋斯咸◢Vs◢紐卡素

9月15日◢3:00am◢白禮頓◢Vs◢車路士

9月15日◢3:00am◢錫菲聯◢Vs◢狼隊

待定◢◢般尼◢Vs◢曼聯

待定◢◢曼城◢Vs◢阿士東維拉