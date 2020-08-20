英超復操引爆疫情　12隊有14宗確診

新一季英超下月展開，各支球隊近日都積極投入季前訓練，為聯賽開咧備戰，不過各地新冠肺炎疫情未見好轉，仲影響到各支參賽球隊。英國《每日電訊報》披露，上周末英超各隊陸續復操至今，已經喺12支球隊中發現14宗確診個案，當中就包括正喺奧地利集訓嘅利物浦。

過去一季英超因新冠肺炎疫情一度停擺，最後要閉門作賽，先趕及喺7月底完季，其中各隊不斷有職球員確診新冠肺炎。

嚟緊新一季聯賽9月中即將展開，預計屆時英超將繼續以閉門作賽形式舉行。除咗早前啱啱踢完歐戰嘅球隊之外，唔少英超球隊為備戰聯賽開咧已經開始復操，好似李斯特城就選擇留喺球會當地訓練設施進行季前準備工作，但都有好似利物浦咁，走去奧地利集訓，而「紅軍」集訓營中，據悉已經有人中招。

英超復操之前，唔少球員都選擇把握難得假期機會，出外旅遊鬆一鬆，但就難免令感染機會大增。雖然英超官方檢測結果同數字，要到9月12日先至公布，但有報道顯示已經有唔少確診個案出現，情況確實令人擔憂。