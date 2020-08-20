搵舊底！朗奴高文斟愛華頓中堅頂替碧基

接過西甲豪門巴塞隆拿帥印嘅前荷蘭國家隊主帥朗奴高文，上任後開始着手重建球隊，陣中唔少年紀偏大嘅球員，包括後衞碧基就成為清洗對象，朗奴高文近日就睇中佢嘅昔日愛將米克堅尼，希望搵呢位英格蘭中堅，頂替碧基嘅位置。

經歷歐聯被拜仁慕尼黑大比數淘汰嘅慘痛經歷後，巴塞好快就請嚟朗奴高文執教，希望呢位球會名宿幫球隊撥亂反正，擔起重建巴塞嘅重責。

陣容更新換代就成為荷蘭人嘅主要工作，而米克堅尼就被朗奴高文視為碧基嘅接班人。呢位27歲英格蘭中堅，喺2017年朗奴高文仲教緊愛華頓嘅時候，已經獲得呢位荷蘭主帥嘅青睞，以3000萬鎊向般尼收購佢，雖然同年朗奴高文畀愛華頓炒魷，不過今次兩人就有機會喺西班牙再續前緣。

米克堅尼過去一季為「拖肥」上陣37次，早已係愛華頓嘅主力守將，不過從未離開過英格蘭搵食嘅佢，踢唔踢得掂巴塞就要試過先知。

除咗米克堅尼之外，今季帶領里昂殺入歐聯4強嘅迪比，同阿積士中場雲迪碧克，都係朗奴高文有意為巴塞羅致嘅目標，嚟緊呢支西甲豪門有機會再吹起「橙色風暴」。