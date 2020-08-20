專欄輪住嚟　捧咗「陳經理」場未呀？

講咗咁耐，終於就到時間，喺返公司之前約埋司徒文俊落去旺角捧吓老友「陳7」，唔係，係「陳經理」嘅場。本來諗住可以一邊食，一邊同佢吹吓水，點知過咗下晝兩點都仲好旺場，見佢都未得閒過咁滯，係我哋差唔多食完，先有機會同佢傾咗陣。

由於係新開張冇耐，加上又係老細「羅生」非常重視嘅生意，所以由開張到依家「陳7」樣樣都親力親為。「可能之前已經喺卡拉OK返咗一段時間，都算適應咗服務行業，依家時間雖然長啲，但成班手足一齊開工一齊收工，見到生意唔錯，都好有滿足感嘅。依家穩定咗啲，開始有假放吓，但遲啲天后嘅分店開張，我就要過嗰邊，好似呢度啱啱開嗰陣咁。」「陳7」咁同我哋講。

雖然佢極力否認自己係生招牌，但係心照啦！好多球迷、球員同傳媒行家，嚟得幫襯，都係想捧「陳7」場嘅啫。「多謝大家畀面囉！咁就唔客氣喇，大家嚟多啲啦！哈！哈！」之前佢講過新球季佢會轉戰港甲，問佢邊隊甲組爭贏咗，佢咁答：「冇人爭我喎，咁耐得一隊搵我咋！等落實咗，我再同大家講啦！」

「陳7」暫時由星期一到星期六都會喺度，各位球迷朋友行開就去捧吓「陳經理」場啦！

大頭