港女足門將吳卓蔚　加盟台中藍鯨

曾經在訪問中表示希望「有一天能真真正正成為一名職業球員」的香港女足代表、愉園門將吳卓蔚「阿Mi」，落實加盟台灣木蘭足球聯賽勁旅台中藍鯨。假若一切手續順利，「阿Mi」會於下周起行，並將披上台中藍鯨的24號球衣。

台灣木蘭足球聯賽將於本月22日(六)展開第三階段賽事，該賽事周四(20日)透過facebook專頁公布各隊球員in & out，並在台中藍鯨「加盟球員」一欄上，出現了吳卓蔚這個名字。「其實喺兩個月前已經落實咗，只不過有好多手續因為疫情，一直都未完成度，所以一直都唔公布得住。最初知道台中藍鯨因為正、副選門將外流日本，有計劃搵個有經驗啲嘅門將，我就透過介紹人將我嘅CV同『球王片』畀佢哋嘅教練睇，再做咗次視像面試。之後收到佢哋會簽我嗰陣，我真係好開心，因為外闖一直係我嘅心願，會好好珍惜同把握今次嘅機會。」「阿Mi」表示會與台中藍鯨先簽署一紙半季合約，並以續約作為今次外闖的首要目標。

由於由香港飛抵台灣後，需要完成14日隔離先可以歸隊，預計「阿Mi」僅可趕及在兩場聯賽，以及之後上演的盃賽中上陣。或許將會上陣的場數不多，但「阿Mi」在過去兩個月，從沒有為自己找任何躲懶的藉口，每日都定時定候進行訓練，務求歸隊後能盡快融入球隊。「今次係我咁大個女，第一份全職業合約，我會盡最大努力去完成，同爭取續約，唔會令喺今次轉會上面幫過我，同支持我嘅人失望。」