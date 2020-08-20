多蒙特成功借皇馬小將　下季又多個後生仔

皇家馬德里宣佈將小將雷連亞卡維奴，外借到德甲球會多蒙特兩個球季。這名巴西球員剛在今個冬天轉會窗，以3500萬歐元從巴甲法林明高加盟，與皇馬簽下六年長約。

對於能夠借入這名18歲巴西小將，多蒙特體育總監索克（Michael Zorc）表示相當高興：「我哋已經留意咗佢超過2年，佢將會得到足夠嘅上陣時間，並且成為球隊進攻上嘅額外選擇。」領隊法夫利同樣對他讚不絕口：「佢有好強嘅進攻同完成能力，可以打9號半、假9號，甚至翼鋒位置，我暫時未知佢可唔可以喺我嘅4-1-4-1戰術入面打8號位。」

雷連亞卡維奴亦相信自己能夠在多蒙特獲益良多：「呢支球隊出名畀機會同幫助年輕球員，我希望可以多啲上陣，並能夠從中學習，幫球隊取得成功。」下季多蒙特前線將會有多名年輕球員，包括查頓辛祖、艾寧夏寧特以及同樣新加盟的祖迪比寧咸等，相信會令球迷相當期待。

由於皇馬陣中的3個非歐盟名額已經被巴西球員雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯以及艾達米列達奧所佔據，因此皇馬決定將雷連亞卡維奴外借。雷連亞卡維奴在加盟後只曾在皇馬預備組上陣，在3場賽事射入3球，預計外借多蒙特後有不少上陣機會，前途將無可限量。